Леброн поддержал Симону Байлс, которая ответила на слова Дональда Трампа

Теги Леброн Джеймс Лейкерс сборная США НБА Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Симона Байлс Политика соцсети Дональд Трамп Баскетбол

Леброн Джеймс поддержал соотечественницу Симону Байлс.

Американская гимнастка в пятницу отреагировала на недавнее высказывание кандидата в президенты США Дональда Трампа о «черной работе».

В ходе теледебатов 27 июня Трамп, рассуждая о проблемах с мигрантами, заявил, что приезжие «отбирают рабочие места у черных». Слова политика вызвали неоднозначную реакцию, многие расценили их так, будто у темнокожих американцев есть отдельная «черная работа».

В четверг на Олимпиаде в Париже Байлс завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере, победив в индивидуальном многоборье. 

Достижение Симоны в социальных сетях прокомментировал певец Рики Давила. Он написал, что «доминировать в спортивной гимнастике – это ее черная работа».

«Люблю мою черную работу 🖤», – написала Байлс в ответ.

Звездный форвард «Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс сделал репост сообщения Симоны.

«Черная 🐐🖤», – написал баскетболист.

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45 комментариев
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Их борьба.
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Черная🐐
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Ответ headmaster
Истерия продолжается, скоро указывая на цвет нельзя будет сказать черный
ну здесь вопросы не к тому что он сказал "черный", а к тому что он делит людей и их занятость по цвету кожи. очевидно имея в виду низкоквалифицированный труд, которым белые на самом деле занимаются не меньше чем черные
+33
-3
+30
Ответ aslvowk@mail.ru
Было бы эпично, чтобы смайлик был другого животного )))
Такой🦍?)
+26
-3
+23
У меня у бабушки была черная 🐐, Цыганкой звали.
+21
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+19
Ответ aslvowk@mail.ru
Было бы эпично, чтобы смайлик был другого животного )))
🐒
+11
-1
+10
Ответ Sergey Aficionado
Прально Глуховский сказал Дудю про BLM, года 4 назад. Для темнокожих история сейчас отыгрывается по разжатой спирали, после 200 лет сегрегации и пр.расовых унижений. Что поделать, если у них и у азиатов демография лучше. А белые - больше заняты тем, что меряются яйцами на дебатах, во всяких рейтингах "самых-самых" и в диктатор.войнах. Чаще, чем те же афроамериканцы - на любовном фронте.
Расизм не из воздуха взялся. И проявляется зачастую на бытовом уровне. Иногда необычным образом. Мой брат уехал учиться в США еще в начале 2000х. Почти 12 лет учился на врача. Зато сейчас сталкивается с ситуацией, когда его предпочитают, потому что он азиат. У них как ни странно, репутация лучше.
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+8
А в чём предмет разговора? Работа Байлс точно не белая, в офисе, а чёрная, физическая. Не у всех есть умственные и иные возможности заниматься белой работой да и чёрная работа тоже нужна обществу.
+8
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+5
Ответ Сергей Максимюк
Черная🐐
Было бы эпично, чтобы смайлик был другого животного )))
+8
-3
+5
негры уголь грузят,ничего не видно
+9
-5
+4
Ответ greatst
ну здесь вопросы не к тому что он сказал "черный", а к тому что он делит людей и их занятость по цвету кожи. очевидно имея в виду низкоквалифицированный труд, которым белые на самом деле занимаются не меньше чем черные
меньше, разумеется...
+5
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Где-то видел статистику преступлений за 2022 год в США. Нечерное население (87% населения) совершило 45% всех преступлений. Понятно что имеется ввиду под черной работой
+4
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Ответ melnik24
Он назвал женщину "черной козой" что ли? Ну шик-блеск в борьбе против сексизма и расизма - просто представьте что белый бы так написал. Сами жалуются и требуют равенства - сами культивируют противоположное
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/puncher/2852561.html
+3
0
+3
Ответ Viks
А в чём предмет разговора? Работа Байлс точно не белая, в офисе, а чёрная, физическая. Не у всех есть умственные и иные возможности заниматься белой работой да и чёрная работа тоже нужна обществу.
Короче сказал типа мигранты неотёсанные занимаются неквалифицированной работой и отбирают эту работу у черных короче очевидный расистский выпад ,Трамп усердно хоронит свои шансы на выборах
+5
-2
+3
Истерия продолжается, скоро указывая на цвет нельзя будет сказать черный
+11
-8
+3
Прально Глуховский сказал Дудю про BLM, года 4 назад. Для темнокожих история сейчас отыгрывается по разжатой спирали, после 200 лет сегрегации и пр.расовых унижений. Что поделать, если у них и у азиатов демография лучше. А белые - больше заняты тем, что меряются яйцами на дебатах, во всяких рейтингах "самых-самых" и в диктатор.войнах. Чаще, чем те же афроамериканцы - на любовном фронте.
+9
-6
+3
Верните мне черный цвет и радугу))) и да, я не белая, я телесного цвета. Белые, после сепсиса в реанимации лежат)))
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+2
Ответ NoThanks
меньше, разумеется...
спорно. в абсолютном количестве точно нет (белого населения просто больше), а в относительном выражении возможно, но это зависит от конкретного штата (условно в техасе или флориде черных вообще мало). плюс вопрос про какие работы идет речь, там тоже есть различия по профессиям. ну и помимо белых и черных, есть еще латиносы-американцы (не мигранты), их тоже много - не знаю куда их трамп относит в своей категоризации)
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ЛеФееричные
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из за этих мексов н без работы сидят на!
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Ухо отстрелили, Камала наступает, а еще и тут шуткуют. Никакого уважения к девелоперу)
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чёрный значит золотой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Черные маги.
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Он назвал женщину "черной козой" что ли?

Ну шик-блеск в борьбе против сексизма и расизма - просто представьте что белый бы так написал. Сами жалуются и требуют равенства - сами культивируют противоположное
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Распространять крэк - отдельная чёрная работа!
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Ответ greatst
ну здесь вопросы не к тому что он сказал "черный", а к тому что он делит людей и их занятость по цвету кожи. очевидно имея в виду низкоквалифицированный труд, которым белые на самом деле занимаются не меньше чем черные
Можно подумать он был не прав?
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0
Ответ greatst
спорно. в абсолютном количестве точно нет (белого населения просто больше), а в относительном выражении возможно, но это зависит от конкретного штата (условно в техасе или флориде черных вообще мало). плюс вопрос про какие работы идет речь, там тоже есть различия по профессиям. ну и помимо белых и черных, есть еще латиносы-американцы (не мигранты), их тоже много - не знаю куда их трамп относит в своей категоризации)
в относительном не меньше, потому что добрая половина черных не работает вообще
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Угольки разбушевались
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Ответ Misha_Sapunov
у Америки действительно кризис власти. был ходячий труп, теперь остался балабол шоумен... что же исполнит Харрис..
Кризис только у твоего хозяина....
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Ответ Anfitan
Верните мне черный цвет и радугу))) и да, я не белая, я телесного цвета. Белые, после сепсиса в реанимации лежат)))
Заполняя анкету куда-то сто лет назад, когда мир был другим, я впал в ступор на вопросе типа skin color, и пытался понять как написать "телесного цвета", пока не спросил совета у работника консульства))
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