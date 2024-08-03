Леброн поддержал Симону Байлс, которая ответила на слова Дональда Трампа
Леброн Джеймс поддержал соотечественницу Симону Байлс.
Американская гимнастка в пятницу отреагировала на недавнее высказывание кандидата в президенты США Дональда Трампа о «черной работе».
В ходе теледебатов 27 июня Трамп, рассуждая о проблемах с мигрантами, заявил, что приезжие «отбирают рабочие места у черных». Слова политика вызвали неоднозначную реакцию, многие расценили их так, будто у темнокожих американцев есть отдельная «черная работа».
В четверг на Олимпиаде в Париже Байлс завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере, победив в индивидуальном многоборье.
Достижение Симоны в социальных сетях прокомментировал певец Рики Давила. Он написал, что «доминировать в спортивной гимнастике – это ее черная работа».
«Люблю мою черную работу 🖤», – написала Байлс в ответ.
Звездный форвард «Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс сделал репост сообщения Симоны.
«Черная 🐐🖤», – написал баскетболист.
Ну шик-блеск в борьбе против сексизма и расизма - просто представьте что белый бы так написал. Сами жалуются и требуют равенства - сами культивируют противоположное