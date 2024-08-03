Леброн поддержал Симону Байлс, которая ответила на слова Дональда Трампа

Леброн Джеймс поддержал соотечественницу Симону Байлс.

Американская гимнастка в пятницу отреагировала на недавнее высказывание кандидата в президенты США Дональда Трампа о «черной работе».

В ходе теледебатов 27 июня Трамп, рассуждая о проблемах с мигрантами, заявил, что приезжие «отбирают рабочие места у черных». Слова политика вызвали неоднозначную реакцию, многие расценили их так, будто у темнокожих американцев есть отдельная «черная работа».

В четверг на в Париже Байлс завоевала шестую золотую олимпийскую медаль в карьере, победив в индивидуальном многоборье.

Достижение Симоны в социальных сетях прокомментировал певец Рики Давила. Он написал, что «доминировать в спортивной гимнастике – это ее черная работа».

«Люблю мою черную работу 🖤», – написала Байлс в ответ.

Звездный форвард « » и сборной США Леброн Джеймс сделал репост сообщения Симоны.

«Черная 🐐🖤», – написал баскетболист.