Сани Бечирович отметил успешное межсезонье «Фенербахче», «Монако», «Партизана» и «Црвены Звезды»

Спортивный директор «Пао» Сани Бечирович считает, что Евролига стала сильнее.

« » хорошо поработал на рынке, был активен, адаптировал состав. « » изменил свою команду, добавил несколько недостающих звеньев. Внимательно слежу за « » и тем, как он будет выглядеть.

« » и « » очень хорошо подошли к изменению составов. Особенно «Партизан», очень интересно посмотреть, как это все будет функционировать. С одной стороны, это новая команда с новыми игроками, но ожидания публики в Белграде неизменно очень высоки.

Думаю, что Евролига будет сильнее», – заявил Бечирович.

«Панатинаикос» стал чемпионом прошлого розыгрыша европейского турнира.