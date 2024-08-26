Сани Бечирович отметил успешное межсезонье «Фенербахче», «Монако», «Партизана» и «Црвены Звезды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Панатинаикос Сани Бечирович Партизан Црвена Звезда Милан Монако Баскетбол

Спортивный директор «Пао» Сани Бечирович считает, что Евролига стала сильнее.

«Фенербахче» хорошо поработал на рынке, был активен, адаптировал состав. «Монако» изменил свою команду, добавил несколько недостающих звеньев. Внимательно слежу за «Миланом» и тем, как он будет выглядеть.

«Црвена Звезда» и «Партизан» очень хорошо подошли к изменению составов. Особенно «Партизан», очень интересно посмотреть, как это все будет функционировать. С одной стороны, это новая команда с новыми игроками, но ожидания публики в Белграде неизменно очень высоки.

Думаю, что Евролига будет сильнее», – заявил Бечирович.

«Панатинаикос» стал чемпионом прошлого розыгрыша европейского турнира.

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