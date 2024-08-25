Энджел Риз – единственная баскетболистка в истории WNBA, делавшая 20+ подборов в трех матчах подряд

Энджел Риз сделала 20+ подборов в трех матчах подряд.

Новичок « » Энджел Риз завершила матч против «Лас-Вегаса» (75:77) с 11 очками и 22 подборами.

Таким образом, 22-летняя Риз стала единственной баскетболисткой в истории женской НБА, которая делала 20+ подборов в трех матчах подряд.

В пятницу Риз записала на свой счет 13 очков и 20 подборов в проигранном матче против «Коннектикута» (80:82). Такое же количество подборов она сделала на прошлой неделе в воскресной встрече с «Финиксом» (68:86).