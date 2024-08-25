Энджел Риз – единственная баскетболистка в истории WNBA, делавшая 20+ подборов в трех матчах подряд

Теги женская НБА Чикаго жен Лас-Вегас жен Энджел Риз Баскетбол

Энджел Риз сделала 20+ подборов в трех матчах подряд.

Новичок «Чикаго» Энджел Риз завершила матч против «Лас-Вегаса» (75:77) с 11 очками и 22 подборами.

Таким образом, 22-летняя Риз стала единственной баскетболисткой в истории женской НБА, которая делала 20+ подборов в трех матчах подряд.

В пятницу Риз записала на свой счет 13 очков и 20 подборов в проигранном матче против «Коннектикута» (80:82). Такое же количество подборов она сделала на прошлой неделе в воскресной встрече с «Финиксом» (68:86).

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5 комментариев
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Ответ Насонов Дмитрий
4 из 16 с игры. Мама миа
Ну, она совсем не умеет бросать, даже лей-апы. У неё по сезону и 40 процентов нет, при этом чем дальше, тем хуже процент, т.к. она, чтобы читерить свои дабл-даблы, по 15 бросков берет каждую игру.
По-хорошему, там тренер должен броски перераспределить, но т.к. команда все равно сливает, а Риз - шибко медийная, всем все равно
+4
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+4
4 из 16 с игры. Мама миа
+2
0
+2
Что Дюрант животворящий делает!
+1
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+1
симпотная
+1
0
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