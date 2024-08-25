Крис Бош об участии в прощальном матче Горана Драгича: «Не хотел выходить на площадку, просто хотел отпраздновать его карьеру, не всем удается попрощаться»

Теги Майами Крис Бош НБА Горан Драгич Баскетбол

Крис Бош принял участие в праздновании завершения карьеры Горана Драгича.

Форвард набрал 2 очка.

«Не хотел выходить на площадку сегодня, не играл так долго. Просто хотел поддержать Драгича, отпраздновать его карьеру. Не всем удается попрощаться, провести подобную игру. Это был потрясающий опыт.

Раннее завершение карьеры стало ударом. Моя карьера умерла, и я скорбел по ней несколько лет. Но справился с этим. Стал сильнее. Сконцентрировался на роли отца.

У меня были предложения из Европы. Но пришло время. Не хотел перевозить семью. Была пара предложений из Испании и Франции от команд из Евролиги», – рассказал член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

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2 комментария
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Вроде как про Горана заметка, но по сути Бош про себя и свои страдания говорит.
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Зал Славы имени Нейсмита это очень смешное редакторское решение
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