Крис Бош об участии в прощальном матче Горана Драгича: «Не хотел выходить на площадку, просто хотел отпраздновать его карьеру, не всем удается попрощаться»
Крис Бош принял участие в праздновании завершения карьеры Горана Драгича.
Форвард набрал 2 очка.
«Не хотел выходить на площадку сегодня, не играл так долго. Просто хотел поддержать Драгича, отпраздновать его карьеру. Не всем удается попрощаться, провести подобную игру. Это был потрясающий опыт.
Раннее завершение карьеры стало ударом. Моя карьера умерла, и я скорбел по ней несколько лет. Но справился с этим. Стал сильнее. Сконцентрировался на роли отца.
У меня были предложения из Европы. Но пришло время. Не хотел перевозить семью. Была пара предложений из Испании и Франции от команд из Евролиги», – рассказал член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.