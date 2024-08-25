Крис Бош об участии в прощальном матче Горана Драгича: «Не хотел выходить на площадку, просто хотел отпраздновать его карьеру, не всем удается попрощаться»

Крис Бош принял участие в праздновании завершения карьеры Горана Драгича.

Форвард набрал 2 очка.

«Не хотел выходить на площадку сегодня, не играл так долго. Просто хотел поддержать , отпраздновать его карьеру. Не всем удается попрощаться, провести подобную игру. Это был потрясающий опыт.

Раннее завершение карьеры стало ударом. Моя карьера умерла, и я скорбел по ней несколько лет. Но справился с этим. Стал сильнее. Сконцентрировался на роли отца.

У меня были предложения из Европы. Но пришло время. Не хотел перевозить семью. Была пара предложений из Испании и Франции от команд из Евролиги», – рассказал член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.