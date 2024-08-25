НБА просит суд отклонить иск TNT. Телеканал попытался повторить предложение Amazon и изменил условия сделки

НБА ответила на судебный иск TNT.

Телеканал потеряет права на трансляции НБА в сезоне-2024/25.

Warner Bros. Discovery, владеющая телеканалом, обратилась в суд после того, как лига отказалась рассматривать их предложение равное сумме сделки с Amazon (1,8 миллиарда долларов).

просит суд отклонить иск без возможности повторного обращения. Лига заявила, что по условиям контракта WBD имела возможность бороться за пакет NBC стоимостью 2,45 миллиарда. В своем предложении, альтернативном Amazon, компания отредактировала условия сделки в 8 из 27 разделов. Изменила 11 ключевых терминов, вычеркнула 300 слов и добавила 270 новых и значительно изменила права и обязанности сторон по итоговому виду контракта.

«Они даже близко не приняли условия соглашения с Amazon, их правки стали встречным предложением, которое НБА была вправе не принять. Даже если бы у них было право повторить предложение Amazon, они не имели возможности изменить основной метод трансляции (потоковое видео), являющийся ключевым пунктом соглашения», – заявил один из адвокатов лиги.

WBD также отказалась внести предварительный платеж в размере 5,4 миллиарда на счет эскроу, в отличие от Amazon.