Бриттни Грайнер – об обмене заключенными: «Это огромная победа. Когда американцы возвращаются домой, это всегда победа»

Центровая сборной США прокомментировала обмен заключенными между Россией и странами Запада.

«Отличный день. Сегодня отличный день… Я безумно рада за их семьи сейчас. Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа. Это очень эмоциональный момент. Уверена, что всю радость от него мы еще прочувствуем. Это огромная победа.

Знаю, что у них есть прекрасные люди, которые помогут им во всем, что им понадобится, им и их семьям. Я рада, что смогла пройти через эту программу и полноценно вернуться к обычной жизни», – сказала Бриттни Грайнер.

Грайнер узнала об обмене после матча между сборными США и Бельгии на Олимпийских Играх (87:74).

Американка провела почти год в российской тюрьме и была обменяна на торговца оружием Виктора Бута в декабре 2022 года.

Сегодня Россия и страны Запада устроили обмен, в котором были задействованы 26 заключенных. В США вернутся журналисты Алсу Курмашева, Владимир Кура-Мурза (оба признаны иноагентами в России) и Эван Гершкович, а также бывший морпех Пол Уилан.