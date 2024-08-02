Бриттни Грайнер – об обмене заключенными: «Это огромная победа. Когда американцы возвращаются домой, это всегда победа»

Теги сборная США жен Олимпиада-2024 Бриттни Грайнер Баскетбол

Центровая сборной США прокомментировала обмен заключенными между Россией и странами Запада.

«Отличный день. Сегодня отличный день… Я безумно рада за их семьи сейчас. Любой день, когда американцы возвращаются домой, это победа. Это очень эмоциональный момент. Уверена, что всю радость от него мы еще прочувствуем. Это огромная победа.

Знаю, что у них есть прекрасные люди, которые помогут им во всем, что им понадобится, им и их семьям. Я рада, что смогла пройти через эту программу и полноценно вернуться к обычной жизни», – сказала Бриттни Грайнер.

Грайнер узнала об обмене после матча между сборными США и Бельгии на Олимпийских Играх (87:74).

Американка провела почти год в российской тюрьме и была обменяна на торговца оружием Виктора Бута в декабре 2022 года.

Сегодня Россия и страны Запада устроили обмен, в котором были задействованы 26 заключенных. В США вернутся журналисты Алсу Курмашева, Владимир Кура-Мурза (оба признаны иноагентами в России) и Эван Гершкович, а также бывший морпех Пол Уилан.

44 комментария
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Ответ riverman1980
Штаты расписались в том, что так называемая российская либеральная оппозиция их агентура )
Ага, особенно деваха, которая ценники переклеивала
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Ну, надо было это событие к спорту как-то притянуть. Грайнер выручила.
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Это будет огромная победа для всего мира, когда все американцы вернуться домой.
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Обмен этого мужика Грайнера на Витю Бута это как обменять Макдевида на ролевика для 4-ого звена.
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Ответ riverman1980
Штаты расписались в том, что так называемая российская либеральная оппозиция их агентура )
Не знаю, были ли вообще когда-либо у российской дипломатии/спецуру настолько успешные кейсы с обменами? Реально же бесполезный хлам отдали, а получили своих агентов и исполнителей грязных дел.
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Пока нет окончательных деталей многостороннего обмена. Известно точно, что Россия облегчила платёжку, Белоруссия получила несколько пиков за снятие запрета на обмен, в Турцию отправились наличные, США получили как гарантированные так и истекающие контракты.
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Беспрецедентный трейд. Обмен Селтикс и Нетс в 2013 нервно курит в сторонке
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Рад за настоящих людей которые вернулись на Родину из Западных пыточных.
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Ответ ARAMIS777
Можно объяснять этот обмен пользой для России. Ну а как же нацисты? Почему их отпустили?
Вместо девочки, которая меняла ценники в пятерочке, получили агента ФСБ, ликвидировавшего террориста. Тут скорее баттхерт у прозападных ястребов.
+4
-2
+2
Ответ Двестик Двестик
Пока нет окончательных деталей многостороннего обмена. Известно точно, что Россия облегчила платёжку, Белоруссия получила несколько пиков за снятие запрета на обмен, в Турцию отправились наличные, США получили как гарантированные так и истекающие контракты.
А как же MVP?
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Ответ Фут.Боль
Получается, что так. Особенно про Яшина интересно) Хотя сам заявлял, что обмен для него неприемлем)
Пивоваров сказал, что понял что их везут на обмен только в аэропорт. Заключённый, буквально, подневольный человек, странно думать, что Яшина тут был какой-то выбор.
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Ответ Groznyi2024
Владимир Кара-Мурза. Илья Яшин. Получается они представляли реальную ценность для Штатов и работали на них. А вы говорите патриоты России.
Кара-Мурза и Яшин представляют реальную ценность в первую очередь для россиян. Кто-то же должен громко осаживать лицемерную европейскую санкционную политику, бьющую не по Кремлю, а по простым россиянам 😎
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Да здравствует гуманизм! Люди с той и этой стороны обрели свободу - отличная новость, хоть и не спортивная :)
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Ответ riverman1980
Штаты расписались в том, что так называемая российская либеральная оппозиция их агентура )
Комментарий удален модератором
При этом, например, Кагарлицкого Штаты в обмен не включили, хотя он там должен быть довольно известен в академической среде как последователь теории мир-системного анализа профессора Колумбийского университета Валлерстайна. Значит Кагарлицкий на Штаты не работал и ценности для них не представляет.
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Так шо правду говорили что наша оппозиция - это омериконские огенты?
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Ответ Potapson
Это будет огромная победа для всего мира, когда все американцы вернуться домой.
Дались тебе эти америкашки
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Ответ Carasa
Рад за всех, кого освободили из российских тюрем, надеюсь, дальше таких проблем в жизни не будет, по крайней мере с переклеиванием ценников
Вот именно за эту девушку очень рад.
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Ответ riverman1980
Не соглашусь с тобой, что Яшин нацист
Я тут не про Яшина написал . Минус у тебя уже был,к сведению. Эта вся "борьба" Яшина и покойного Лёши и яйца выеденого не стоит. Моё личное мнение.
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