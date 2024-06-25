Кристапс Порзингис не сыграет за сборную Латвии этим летом из-за операции
Кристапс Порзингис не сыграет в олимпийской квалификации из-за операции.
Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис в ближайшие дни перенесет операцию на левой лодыжке и не сможет сыграть за сборную Латвии в отборочном турнире Олимпийских игр-2024.
Турнир пройдет в Риге со 2 по 7 июля. Соперниками Латвии будут Бразилия, Камерун, Грузия, Черногория и Филиппины.
Сроки восстановления Порзингиса будут установлены после операции. Участие бигмена в начале сезона-2024/25 находится под вопросом.
Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена и смещение сухожилия задней большеберцовой мышцы во время 2-го матча финальной серии плей-офф НБА против «Далласа» (4-1).