«Уорриорз» готовы выменять Пола Джорджа и предложить ему четырехлетний максимальный контракт

«Уорриорз» готовы дать Полу Джорджу максимальный контракт на 4 года.

«На данный момент « » готовы предложить Полу Джорджу только то, что они дали Каваю Ленарду. Трехлетний контракт чуть меньше максимального, а , честно говоря, хочет четыре года.

Ему нужный полный максимум, и мне сказали, что есть ряд команд, которые готовы дать ему его, которые готовы выменять его. Одна из этих команд, возможно, находится выше по побережью в », – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.