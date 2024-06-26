«Уорриорз» готовы выменять Пола Джорджа и предложить ему четырехлетний максимальный контракт
«Уорриорз» готовы дать Полу Джорджу максимальный контракт на 4 года.
«На данный момент «Клипперс» готовы предложить Полу Джорджу только то, что они дали Каваю Ленарду. Трехлетний контракт чуть меньше максимального, а Пол Джордж, честно говоря, хочет четыре года.
Ему нужный полный максимум, и мне сказали, что есть ряд команд, которые готовы дать ему его, которые готовы выменять его. Одна из этих команд, возможно, находится выше по побережью в Голден Стэйт», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
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