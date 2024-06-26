«Уорриорз» готовы выменять Пола Джорджа и предложить ему четырехлетний максимальный контракт

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс НБА Пол Джордж Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Уорриорз» готовы дать Полу Джорджу максимальный контракт на 4 года.

«На данный момент «Клипперс» готовы предложить Полу Джорджу только то, что они дали Каваю Ленарду. Трехлетний контракт чуть меньше максимального, а Пол Джордж, честно говоря, хочет четыре года.

Ему нужный полный максимум, и мне сказали, что есть ряд команд, которые готовы дать ему его, которые готовы выменять его. Одна из этих команд, возможно, находится выше по побережью в Голден Стэйт», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

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16 комментариев
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Ну пол жорж на виггинса норм канеш усиление, но проблему отсутствия большого и мощного центра это не решает.
+6
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+6
и дать они за него хотят уиггинса с полом
о дивнейший новый мир
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Идеальная для него команда, конечно. Кроме шуток. Если и в ГСВ не найдет себя, то можно смело расчехлять удочки.
+4
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вариант, конечно, очень и очень рабочий и перспективный...
+2
0
+2
в Данливи отец вселился)
+1
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Только не гсв, ради бога
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ну если Уиггинс воспрял в 2022, то ПГ тоже может на год хватить, а остальные 3 понятно в мусор
+1
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Фик им, с Уиггинсом пусть играют.😂
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Не надо
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