«Зенит» подписал Андрея Воронцевича по схеме 1+1

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«Зенит» объявил о подписании контракта с Андреем Воронцевичем.

Контракт с российским форвардом (36 лет, 207 см) подписан по схеме 1+1.

В прошедшем сезоне Воронцевич (36 лет, 207 см) выступал за «Нижний Новгород», а в плей-офф присоединился к УНИКСу на правах аренды. В составе казанцев бывший капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Сегодня Воронцевич официально покинул «Нижний Новгород», воспользовавшись опцией выхода из контракта.

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