Яго дос Сантос перейдет из «Црвены Звезды» в «Зенит» (Неманя Жорич)

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Яго дос Сантос может перебраться в Россию.

Согласно сообщению сербского инсайдера Немани Жорича, бразильский разыгрывающий (25 лет, 178 см) продолжит карьеру в «Зените».

Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

«Црвена Звезда» хотела сохранить баскетболиста, который сыграл важную роль в победе в Адриатической лиге. Сербский клуб получит компенсацию за плеймейкера.

В Евролиге-23/24 Яго дос Сантос набирал 8,7 очка, 2,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за встречу.

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