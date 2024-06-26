Яго дос Сантос перейдет из «Црвены Звезды» в «Зенит» (Неманя Жорич)

Яго дос Сантос может перебраться в Россию.

Согласно сообщению сербского инсайдера Немани Жорича, бразильский разыгрывающий (25 лет, 178 см) продолжит карьеру в « ».

Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

« » хотела сохранить баскетболиста, который сыграл важную роль в победе в лиге. Сербский клуб получит компенсацию за плеймейкера.

В Евролиге-23/24 Яго дос Сантос набирал 8,7 очка, 2,0 подбора и 3,9 передачи в среднем за встречу.