Томпсон не вошел в расширенный состав Багамских островов, Эйтон, Хилд и Гордон включены в список

Теги Эрик Гордон Клэй Томпсон олимпийский баскетбольный турнир Бадди Хилд Деандре Эйтон Кай Джонс Айзейя Мобли сборная Багамских островов Баскетбол

Сборная Багамских островов представила расширенный состав.

В список из 19 человек включены пять игроков НБА: Деандре Эйтон, Бадди Хилд, Эрик Гордон, Айзея Мобли и Кай Джонс.

Клэй Томпсон, который принял участие в тренировочном лагере сборной, но ранее был заигран за США, в состав не попал.

Расширенный состав Багамских островов:

Деандре Эйтон, Доминик Бриджуотер, Франко Миллер, Эй Джей Сторр, Рашад Дэвис, Трэвис Маннингс, Бадди Хилд, Ви Джей Эджкомб, Донни Фримен, Эрик Гордон, Лоуралс Найрн-младший, Кентаун Смит, Дейтон Олбери, Гарвин Кларк, Сэмми Хантер, Айзейя Мобли, Дэвид Несбитт, Джаран Барроуз, Кай Джонс.

Багамы примут участие в олимпийской квалификации в Валенсии, соперники по групповому этапу – Финляндия и Польша.

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8 комментариев
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Ответ Odissey ru
еще один удар по самолюбию... но он показал им 4 пальца....
Это чисто юридический вопрос. Если коротко: федерация баскетбола США должна была дать свое согласие на выступление Томпсона за Багамы и, очевидно, не дала (если от Багамских островов вообще был запрос)
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еще один удар по самолюбию... но он показал им 4 пальца....
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В тегах ошибка, там Эван Мобли, а не Айзея
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Вероятно, сам отказался играть из-за контракта, который хочет получить. Вот травмировался бы там и тю-тю денюжки.
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шансы - есть,..
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Ответ Alex Norman
Это чисто юридический вопрос. Если коротко: федерация баскетбола США должна была дать свое согласие на выступление Томпсона за Багамы и, очевидно, не дала (если от Багамских островов вообще был запрос)
спасибо
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