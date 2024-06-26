Томпсон не вошел в расширенный состав Багамских островов, Эйтон, Хилд и Гордон включены в список

Сборная Багамских островов представила расширенный состав.

В список из 19 человек включены пять игроков НБА: Деандре Эйтон, Бадди Хилд, Эрик Гордон, Айзея Мобли и Кай Джонс.

, который принял участие в тренировочном лагере сборной, но ранее был заигран за США, в состав не попал.

Расширенный состав Багамских островов:

, Доминик Бриджуотер, Франко Миллер, Эй Джей Сторр, Рашад Дэвис, Трэвис Маннингс, , Ви Джей Эджкомб, Донни Фримен, , Лоуралс Найрн-младший, Кентаун Смит, Дейтон Олбери, Гарвин Кларк, Сэмми Хантер, Айзейя Мобли, Дэвид Несбитт, Джаран Барроуз, .

Багамы примут участие в олимпийской квалификации в Валенсии, соперники по групповому этапу – Финляндия и Польша.