Томпсон не вошел в расширенный состав Багамских островов, Эйтон, Хилд и Гордон включены в список
Сборная Багамских островов представила расширенный состав.
В список из 19 человек включены пять игроков НБА: Деандре Эйтон, Бадди Хилд, Эрик Гордон, Айзея Мобли и Кай Джонс.
Клэй Томпсон, который принял участие в тренировочном лагере сборной, но ранее был заигран за США, в состав не попал.
Расширенный состав Багамских островов:
Деандре Эйтон, Доминик Бриджуотер, Франко Миллер, Эй Джей Сторр, Рашад Дэвис, Трэвис Маннингс, Бадди Хилд, Ви Джей Эджкомб, Донни Фримен, Эрик Гордон, Лоуралс Найрн-младший, Кентаун Смит, Дейтон Олбери, Гарвин Кларк, Сэмми Хантер, Айзейя Мобли, Дэвид Несбитт, Джаран Барроуз, Кай Джонс.
Багамы примут участие в олимпийской квалификации в Валенсии, соперники по групповому этапу – Финляндия и Польша.