Малкольм Брогдон может сыграть за сборную Польши на олимпийском турнире

Малкольм Брогдон подал заявку на польское гражданство.

Его супруга Виктория Яновски, имеющая польские корни, получила гражданство несколько лет назад. Сборная страны вела переговоры с Брогдоном на протяжении нескольких лет. Заявка Брогдона свидетельствует о достижении финальной стадии в этих переговорах.

Защитник « » может присоединиться к форварду «Сан-Антонио» в составе сборной. Польша сыграет в квалификационном олимпийском турнире в Валенсии в июле в группе B. Ее соперниками по группе станут Финляндия и Багамские острова. В группа А сразятся Испания, Ангола и Ливан. Победитель квалификации сможет принять участие в основном турнире в Париже.