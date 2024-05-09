Малкольм Брогдон может сыграть за сборную Польши на олимпийском турнире

Теги Портленд Сан-Антонио сборная Испании НБА сборная Ливана сборная Анголы сборная Финляндии сборная Польши олимпийский баскетбольный турнир Малкольм Брогдон Джереми Сохан сборная Багамских островов Баскетбол

Малкольм Брогдон подал заявку на польское гражданство.

Его супруга Виктория Яновски, имеющая польские корни, получила гражданство несколько лет назад. Сборная страны вела переговоры с Брогдоном на протяжении нескольких лет. Заявка Брогдона свидетельствует о достижении финальной стадии в этих переговорах.

Защитник «Портленда» может присоединиться к форварду «Сан-Антонио» Джереми Сохану в составе сборной. Польша сыграет в квалификационном олимпийском турнире в Валенсии в июле в группе B. Ее соперниками по группе станут Финляндия и Багамские острова. В группа А сразятся Испания, Ангола и Ливан. Победитель квалификации сможет принять участие в основном турнире в Париже.

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