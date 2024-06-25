Агент: «Панатинаикос» и «Олимпиакос» заинтересованы в подписании Александара Везенкова»

Теги возможные переходы Сакраменто Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос НБА чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» заинтересованы в подписании Александара Везенкова.

Агент Александара Везенкова Никос Лотсос рассказал об интересе к форварду «Сакраменто» со стороны обоих греческих грандов.

«Панатинаикос» время от времени связывался со мной по телефону и выражал интерес к спортсмену. Но я сказал им, что и Везенков, и я хотим сначала узнать, продолжит ли он выступать в НБА.

Если он не останется в НБА, сперва мы обсудим возможное возвращение в его последнюю команду в Европе, «Олимпиакос». Если переговоры не увенчаются успехом, тогда мы, вероятно, серьезно поговорим и с другими командами.

У меня состоялся официальный разговор с администрацией «Олимпиакоса», с которой мы с Сашей поддерживаем очень хорошие отношения. Они выразили большую заинтересованность в том, чтобы вернуть его в «Олимпиакос», если он завершит выступления в НБА», – рассказал агент.

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