Александар Везенков считает, что «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Фенербахче» будут играть в «Финале четырех»
Александар Везенков сделал прогноз на «Финал четырех» Евролиги.
Форвард «Сакраменто» считает, что «Реал», «Фенербахче», «Панатинаикос» и его бывшая команда «Олимпиакос» будут бороться «Финале четырех» Евролиги в Берлине в этом году.
В нынешнем сезоне НБА 28-летний Везенков набирает в среднем 5,6 очка и 2,4 подбора. До перехода в НБА он провел три сезона за «Барселону» и еще пять за «Олимпиакос». Он дважды участвовал в «Финале четырех» Евролиги в составе греческой команды (2022 и 2023).