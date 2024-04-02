Александар Везенков считает, что «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Фенербахче» будут играть в «Финале четырех»

Александар Везенков сделал прогноз на «Финал четырех» Евролиги.

Форвард « » считает, что « », « », « » и его бывшая команда «Олимпиакос» будут бороться «Финале четырех» Евролиги в Берлине в этом году.

В нынешнем сезоне 28-летний Везенков набирает в среднем 5,6 очка и 2,4 подбора. До перехода в НБА он провел три сезона за «Барселону» и еще пять за «Олимпиакос». Он дважды участвовал в «Финале четырех» Евролиги в составе греческой команды (2022 и 2023).