Решение по найму Кенни Эткинсона было принято Коби Олтменом и Майком Гэнси

Теги Кливленд НБА Дэн Гилберт Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Коби Олтмен Баскетбол

Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Кливленда».

По сообщению Сэма Амико, на прошлой неделе, до встречи Дэна Гилберта с Эткинсоном, фаворитом являлся Джеймс Боррего.

Владелец «Кливленда» заявлял о непосредственном участии в процессе найма, но колебался по поводу окончательного решения. Выбор сделали президент Коби Олтмен и генеральный менеджер Майк Гэнси, которые планировали закончить поиск до драфта НБА (26-27 июня).

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2 комментария
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Отличный выбор! По-моему он раскрыл Аллена в Бруклине
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это чувак из Клиники?
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