Решение по найму Кенни Эткинсона было принято Коби Олтменом и Майком Гэнси

Кенни Эткинсон станет новым главным тренером «Кливленда».

По сообщению Сэма Амико, на прошлой неделе, до встречи Дэна Гилберта с Эткинсоном, фаворитом являлся Джеймс Боррего.

Владелец «Кливленда» заявлял о непосредственном участии в процессе найма, но колебался по поводу окончательного решения. Выбор сделали президент Коби Олтмен и генеральный менеджер Майк Гэнси, которые планировали закончить поиск до драфта НБА (26-27 июня).