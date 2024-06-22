Наталия Фураева о годичном контракте с Курбановым: «Это совсем не значит, что в 2025‑м он уйдет»

Наталия Фураева прояснила нюансы нового контракта Никиты Курбанова.

на этой неделе продлил соглашение с форвардом на сезон-24/25.

– Спортсмен начнет в ЦСКА 17‑й сезон. Как прокомментируете?

– Ни у нас, ни у болельщиков, ни у специалистов нет никаких сомнений, что Никита остается ключевым игроком ЦСКА. Это наглядно показал прошедший плей‑офф. Он находится в такой потрясающей форме, которой может позавидовать большинство молодых игроков, а его настрой, голод до побед служат настоящим примером для всей команды. Хочется ему от души пожелать здоровья и сохранения этого внутреннего огня.

– Почему подписали соглашение сейчас, а не раньше? Ведь предложение игроку было сделано полмесяца назад.

– Никита так давно с нами, что все мы в клубе считаем его своим. Поэтому после того как предложил ему остаться, остальное было в принципе формальностью. Тем не менее все официальные процедуры надо было соблюсти, и без окончательных формулировок и подписей мы никогда не объявляем о кадровых шагах. При этом у клубного менеджмента было огромное количество срочных вопросов, и тут свою роль сыграл именно фактор «своего человека»: Никита с пониманием отнесся к нашей занятости, и мы завершили всю рутину чуть позже.

Годичный контракт, стандартное соглашение для ветерана с таким стажем и заслугами. Это совсем не значит, что в 2025‑м уйдет. Надеюсь, Никита не сбавит обороты, будет выступать до тех пор, пока его форма позволяет конкурировать с соперниками на высоком уровне, и станет эталоном спортивного долголетия, – сказала вице-президент московского клуба.