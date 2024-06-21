Никита Курбанов о продлении контракта с ЦСКА: «Остаться в родном клубе было желаемо и естественно»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Никита Курбанов отреагировал на продление контракта с ЦСКА.

«Остаться в родном клубе было желаемо и естественно, и я благодарен руководству и тренерскому штабу, что на меня рассчитывают и мне доверяют. С нетерпением жду начала следующего сезона, чтобы продолжить упорную работу, реализовать наше стремление к победам, снова почувствовать атмосферу заполненного «Мегаспорта» и поддержку армейских болельщиков. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал форвард армейцев.

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