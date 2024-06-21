Джейсон Тейтум о праздновании чемпионства в Майами: «Поездки в Майами всегда легкие»

Джейсон Тейтум посмеялся над «Хит».

Форварда « » спросили, была ли праздничная поездка в « » после завоевания титула чемпиона более приятной, чем для матчей с «Хит».

«Они всегда легкие», – заявил под улыбки одноклубников.

«Бостон» обыграл «Майами» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 со счетом 4-1.