Джейсон Тейтум о праздновании чемпионства в Майами: «Поездки в Майами всегда легкие»
Джейсон Тейтум посмеялся над «Хит».
Форварда «Бостона» спросили, была ли праздничная поездка в «Майами» после завоевания титула чемпиона более приятной, чем для матчей с «Хит».
«Они всегда легкие», – заявил Тейтум под улыбки одноклубников.
«Бостон» обыграл «Майами» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 со счетом 4-1.
Хотя не уверен, что он так может говорить после прошлого года, когда его 3-0 выносила команда из плей-ин, которая в итоге прошла в Финал)