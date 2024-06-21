Джейсон Тейтум о праздновании чемпионства в Майами: «Поездки в Майами всегда легкие»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум посмеялся над «Хит».

Форварда «Бостона» спросили, была ли праздничная поездка в «Майами» после завоевания титула чемпиона более приятной, чем для матчей с «Хит».

«Они всегда легкие», – заявил Тейтум под улыбки одноклубников.

«Бостон» обыграл «Майами» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24 со счетом 4-1.

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10 комментариев
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В этот раз заслуженно)
Хотя не уверен, что он так может говорить после прошлого года, когда его 3-0 выносила команда из плей-ин, которая в итоге прошла в Финал)
+39
-2
+37
пэт райли ответит на чемпионства бостона тем что подпишет томаса брайнта и патти милса
+32
-5
+27
Ответ scorp19
Вот это да ! Бостон задрожал 😂
Так это сарказм же)
+2
0
+2
Хорош Джей Ти, подорвал пятую точку аезакми
+5
-4
+1
Ответ Эрмек Акбаев
Ладно бы Браун такое сказал, но Тейтум?
Так Бостон в гостях куда лучше чем дома играет с Майами
+1
0
+1
Ответ scorp19
Вот это да ! Бостон задрожал 😂
10 из 10!!!
+1
0
+1
Ладно бы Браун такое сказал, но Тейтум?
+6
-6
0
Ответ AEZAKMI228
пэт райли ответит на чемпионства бостона тем что подпишет томаса брайнта и патти милса
Вот это да ! Бостон задрожал 😂
+5
-5
0
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