Джейсон Тейтум о подставленной ноге Адебайо: «Меня не особо взволновала эта история. Не хочется все это раздувать»

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Джейсон Тейтум прокомментировал спорный эпизод с участием Бэма Адебайо.

Лидер «Селтикс» бросал по кольцу в паузе игры после свистка и приземлился на ногу центрового «Хит». 

Адебайо получил неспортивный фол первой степени.

«Вы сами все видели. Я бросил мяч в паузе игре, приземлился на его ногу. Тот же самый голеностоп, который я повредил в седьмом матче в прошлом году, который повредил с «Уорриорз», с «Клипперс». Тысячу раз подворачивал лодыжки, играя в баскетбол. Поначалу чувствовал себя не очень хорошо, но адреналин сделал свое дело, потом я разбегался.

Все нормально, все нормально. Сосредоточен на игре, нам все еще надо взять один матч, чтобы закрыть серию.

Меня не особо взволновала эта история. Не хочется все это раздувать», – заявил форвард «Селтикс».

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