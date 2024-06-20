Джейлен Браун Луке Дончичу после пятого матча: «Ты настоящий убийца. Заставил меня выложиться и раскрыться»
Джейлен Браун высоко оценил противостояние с Лукой Дончичем.
Баскетболисты обнялись после завершения финальной серии (4-1). Браун был основным обороняющимся против звездного разыгрывающего «Далласа».
«Лука, ты настоящий убийца, заставил меня выложиться и раскрыться по полной. Люблю тебя, братишка, продолжай работать», – заявил защитник «Бостона».
Браун стал MVP финальной серии сезона-2023/24.
а вот если бы проиграл... кто знает, есть там в лиге любимая всеми песня про "где мой респект"