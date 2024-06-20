Джейлен Браун Луке Дончичу после пятого матча: «Ты настоящий убийца. Заставил меня выложиться и раскрыться»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун высоко оценил противостояние с Лукой Дончичем.

Баскетболисты обнялись после завершения финальной серии (4-1). Браун был основным обороняющимся против звездного разыгрывающего «Далласа».

«Лука, ты настоящий убийца, заставил меня выложиться и раскрыться по полной. Люблю тебя, братишка, продолжай работать», – заявил защитник «Бостона».

Браун стал MVP финальной серии сезона-2023/24.

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8 комментариев
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Ответ Биомеханоид
А Браун-то приятный человек, оказывается. Последние несколько дней всех хвалит, благодарит, и говорит хорошие слова. Интересно, что пьют MVP...
когда ты побеждаешь и у тебя всё хорошо то все вокруг друзья)
а вот если бы проиграл... кто знает, есть там в лиге любимая всеми песня про "где мой респект"
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А Браун-то приятный человек, оказывается. Последние несколько дней всех хвалит, благодарит, и говорит хорошие слова. Интересно, что пьют MVP...
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Хейтеркам бы поучится у некоторых игроков
+17
-1
+16
Ответ Биомеханоид
А Браун-то приятный человек, оказывается. Последние несколько дней всех хвалит, благодарит, и говорит хорошие слова. Интересно, что пьют MVP...
да он и не был токсиком
+16
-2
+14
Ответ Биомеханоид
А Браун-то приятный человек, оказывается. Последние несколько дней всех хвалит, благодарит, и говорит хорошие слова. Интересно, что пьют MVP...
Так Браун интеллектуально развит. Не в плане, что он какой-то уникум, что из него пытаются лепить, потому что есть фотка с шахматной доской, но человек не ограничен в своем молодом возрасте исключительно физическим развитием.
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Только противостояние с лучшими, даёт развитие, Браун всё верно говорит!
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Ответ umahanov87
Так Браун интеллектуально развит. Не в плане, что он какой-то уникум, что из него пытаются лепить, потому что есть фотка с шахматной доской, но человек не ограничен в своем молодом возрасте исключительно физическим развитием.
Я в курсе, и это правильно. Всю жизнь надо развивать голову, как перестал - пошел в обратном направлении. Он даже какую-то финансовую биржу в Бостоне намеревался замутить. Тут я сомневаюсь, что у него получится, там своих хватает акул. Но посмотрим, мало ли.
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Плачущий убийца
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