Джейлен Браун Луке Дончичу после пятого матча: «Ты настоящий убийца. Заставил меня выложиться и раскрыться»

Джейлен Браун высоко оценил противостояние с Лукой Дончичем.

Баскетболисты обнялись после завершения финальной серии (4-1). был основным обороняющимся против звездного разыгрывающего « ».

« , ты настоящий убийца, заставил меня выложиться и раскрыться по полной. Люблю тебя, братишка, продолжай работать», – заявил защитник « ».

Браун стал MVP финальной серии сезона-2023/24.