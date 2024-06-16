МБА-МАИ сохранит Даниила Касаткина

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ МБА-МАИ Даниил Касаткин Баскетбол

Даниил Касаткин продолжит выступать за МБА-МАИ.

Московский клуб сохранит в своем составе Даниила Касаткина. Защитник не использовал опцию выхода из контракта, которая действовала до середины июня.

Известно, что у Касаткина было предложение от одного из российских топ-клубов, но 25-летний защитник предпочел остаться в МБА, где у него будет больше игрового времени.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Касаткин сыграл 37 матчей (18 раз в стартовом составе), набирая в среднем 9,1 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий