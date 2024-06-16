МБА-МАИ сохранит Даниила Касаткина

Даниил Касаткин продолжит выступать за МБА-МАИ.

Московский клуб сохранит в своем составе . Защитник не использовал опцию выхода из контракта, которая действовала до середины июня.

Известно, что у Касаткина было предложение от одного из российских топ-клубов, но 25-летний защитник предпочел остаться в МБА, где у него будет больше игрового времени.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Касаткин сыграл 37 матчей (18 раз в стартовом составе), набирая в среднем 9,1 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи.