Виктор Ганиенко подвел итоги сезона для «Уралмаша».

Президент клуба из Екатеринбурга заявил, что доволен тем, как прошел дебютный сезон в Лиге ВТБ.

– Итоги дебютного сезона команды в Единой лиге ВТБ – более чем успешные. Потому что мы подготовились к этому еще тогда, когда играли в Суперлиге. Мы выступили сейчас очень успешно. Мы в принципе должны были попадать в шестерку, но, к сожалению, неудачная игра с «Руной» в Москве и проигрыш в Астане лишил нас такой возможности. А на вторую часть сезона мы уже собрались. Я пригласил хорошего тренера – Ростислава Вергуна. Мы при нем проиграли во второй части сезона МБА, а так, без осечек играли. Плюс успешно выступили в Кубке России.

– Какие задачи ставите на будущий сезон?

– Хотелось бы сразу, напрямую, попасть в Топ‑6. Дай бог, чтобы не было травм. Состав у нас хороший, сильный. С этим составом, если все будет хорошо, мы должны попасть в шестерку.

В чемпионате будет не 14, а 12 команд? Это представляет определенную сложность: будет очень серьезная концентрация. Если говорить о будущем, то хотелось бы, чтобы в дальнейшем количество команд в лиге увеличилось до 16. Население у нас в стране большое.