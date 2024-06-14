Кевин Пангос покинул «Валенсию» и вышел на рынок свободных агентов

Теги переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Хавьер Паскуаль Кевин Пангос Баскетбол

«Валенсия» рассталась с Кевином Пангосом.

31-летний канадский разыгрывающий провел всего 12 матчей за испанский клуб, набирая 1,9 очка и 2,3 передачи в среднем. «Валенсия» не стала использовать опцию в контракте и продлевать сотрудничество с Пангосом.

Главным успехом в карьере баскетболиста было попадание в первую символическую сборную Евролиги в сезоне-2020/21 во время выступления за «Зенит» под руководством Хавьера Паскуаля.

«Валенсия» может потерять место в Евролиге в следующем сезоне.

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1 комментарий
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Кроме как в Зените, нигде по настоящему не раскрылся. Не удивлюсь, если вернётся в город на Неве.
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