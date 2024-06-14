Кевин Пангос покинул «Валенсию» и вышел на рынок свободных агентов
«Валенсия» рассталась с Кевином Пангосом.
31-летний канадский разыгрывающий провел всего 12 матчей за испанский клуб, набирая 1,9 очка и 2,3 передачи в среднем. «Валенсия» не стала использовать опцию в контракте и продлевать сотрудничество с Пангосом.
Главным успехом в карьере баскетболиста было попадание в первую символическую сборную Евролиги в сезоне-2020/21 во время выступления за «Зенит» под руководством Хавьера Паскуаля.
«Валенсия» может потерять место в Евролиге в следующем сезоне.