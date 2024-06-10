Лу Уильямс: «Не понимаю, зачем Джейсон Кидд рискует рассердить Джейсона Тейтума?»

Лу Уильямс раскритиковал медийную стратегию Джейсона Кидда.

«Не понимаю, зачем рискует рассердить ?

Джейлен Браун был лучшим игроком «Селтикс» в первые два матча, но остались еще два. Что, если Тейтум решит очнуться?

В баскетболе не обязательно набирать очки, чтобы вносить вклад. У Тейтума не идет игра в атаке, и это справедливая претензия, но посмотрите на все его владения в прошлом матче. Он задействовал своих партнеров, боролся под кольцом, играл в защите. Многие из бросков, которые он не попал, относятся к категории тех, которые и сделали его звездой.

Если он очнется, добавит реализацию к розыгрышу, Кидд может столкнуться с тем самым лучшим игроком, в статусе которого он Тейтуму отказывает», – заключил бывший игрок.