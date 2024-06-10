Лу Уильямс: «Не понимаю, зачем Джейсон Кидд рискует рассердить Джейсона Тейтума?»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд Лу Уильямс НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Лу Уильямс раскритиковал медийную стратегию Джейсона Кидда.

«Не понимаю, зачем Джейсон Кидд рискует рассердить Джейсона Тейтума?

Джейлен Браун был лучшим игроком «Селтикс» в первые два матча, но остались еще два. Что, если Тейтум решит очнуться?

В баскетболе не обязательно набирать очки, чтобы вносить вклад. У Тейтума не идет игра в атаке, и это справедливая претензия, но посмотрите на все его владения в прошлом матче. Он задействовал своих партнеров, боролся под кольцом, играл в защите. Многие из бросков, которые он не попал, относятся к категории тех, которые и сделали его звездой.

Если он очнется, добавит реализацию к розыгрышу, Кидд может столкнуться с тем самым лучшим игроком, в статусе которого он Тейтуму отказывает», – заключил бывший игрок.

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8 комментариев
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Кидд и сам прекрасно знает разницу. Браун прекрасен в этом плей-офф, но сдваивается Даллас всё ещё на Тэйтуме. Интересно, почему? А потому же, почему Брауну не так мешают ходить в краску и оставляют малышей против Порзи. Всё равно тренеры боятся, что Тэйтум поймает бросковый ритм, и тогда будет ещё труднее
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Хоть кто-то говорит про вклад Тейтума, а то по комментариям может сложиться впечатление, что Джейсон только кирпичи швыряет.
По факту же он все компоненты исполняет на суперзвездном уровне, за исключением набора очков, и то в команде полно людей, которые могут это компенсировать
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Если Кидд что-то и мог сделать в части медийки, то стоило попробовать воздействовать на Тейтума. Какой-то он тревожный, безумные проходы с ударами об щит. И на данный момент у него всего 12/38 суммарно после 2 игр (31%). Т.е у Селтикс столько опций в атаке, а он бросает не то чтобы сильно меньше Дончича (47 попыток, 51% реализации)
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Затем что Тейтум хуже сыграл ))
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Кидд все правильно делает, Лу. Сейчас Тейтум играет неэгоистично, раздает много передач и пр., хотя и имеет проблемы с реализацией собственных бросков. А вот если его "рассердить", то с большой вероятностью он вспомнит свою мантру про "мамба-менталити", собьется на хироболл и начнет кидать свои кирпичи с удвоенной энергией. Тут-то Бостону и настанет кирдык)
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