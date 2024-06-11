Марк Тейтум: «Практически 75% телезрителей НБА находятся за пределами США»

Подавляющее большинство телезрителей НБА являются иностранцами.

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум провел во вторник пресс-конференцию, на которой сообщил, что подавляющее большинство зрителей лиги являются иностранцами.

«Практически 75% телезрителей НБА находятся за пределами Соединенных Штатов. Это лишь малая часть роста популярности турнира на международной арене, и это во многом благодаря огромному интересу, проявленному болельщиками.

Наша лига уникальна в мире. Болельщики знают, что здесь играют лучшие баскетболисты из каждой страны, где бы они ни родились – в Испании, Франции или Словении», – сказал Тейтум.

В этом году в финальной серии НБА участвуют 13 иностранных игроков, это рекорд в истории НБА.