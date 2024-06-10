Чендлер Парсонс: «На месте «Детройта» я бы заплатил Кейду Каннингему, кому еще у них будет шанс заплатить?»
Чендлер Парсонс и Лу Уильямс не согласились по поводу будущего Кейда Каннингема.
«Не хочу считать чужие деньги и лезть к кому-то в карман. Желаю Каннингему заработать так много, как он сможет. Но я не покупаю его максимальный контракт», – прокомментировал Уильямс возможное 5-летнее соглашение защитника «Пистонс».
«На месте «Детройта» я бы заплатил Кейду Каннингему, кому еще у них будет шанс заплатить? Кого они смогут заполучить, кто будет лучше, чем Каннингем? Кого они смогут вытащить на драфте?
Никто не поедет в «Детройт». За вычетом возможной сделки, а я не знаю, что им понадобится, чтобы выменять кого-то схожего калибра, я плачу ему 326 миллионов долларов на 5 лет. Потому что он лучший вариант, который им доступен.
И его агент Джеймс Данливи достанет ему эти деньги, хотим мы этого или нет», – заявил Парсонс в подкасте Run It Back.