«Детройт» предложит Кейду Каннингему максимальное продление контракта этим летом

Теги Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

«Дейтройт» продолжит строиться вокруг Кейда Каннингема.

По сообщению инсайдера The Athletic Джеймса Эдвардса, «Пистонс» предложат 22-летнему разыгрывающему максимальное продление контракта.

Каннингем набирал 22,7 очка, 7,5 передачи и 4,3 подбора в прошлом сезоне. Баскетболист реализовал 44,9% бросков с игры, 35,5% трехочковых и 86,9% штрафных.

«Детройт» закончил регулярный сезон на 15-м месте в Восточной конференции с худшим результатом в лиге – 14-68.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Каннингем так себе франчайз игрок, но другого выбора у Детройта просто нет
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий