«Детройт» предложит Кейду Каннингему максимальное продление контракта этим летом

«Дейтройт» продолжит строиться вокруг Кейда Каннингема.

По сообщению инсайдера The Athletic Джеймса Эдвардса, «Пистонс» предложат 22-летнему разыгрывающему максимальное продление контракта.

набирал 22,7 очка, 7,5 передачи и 4,3 подбора в прошлом сезоне. Баскетболист реализовал 44,9% бросков с игры, 35,5% трехочковых и 86,9% штрафных.

« » закончил регулярный сезон на 15-м месте в Восточной конференции с худшим результатом в лиге – 14-68.