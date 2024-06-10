Дрю Холидэй о выборе между Тейтумом и Брауном: «Предпочитаю обоих»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Дрю Холидэй прояснил свои слова про Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

Разыгрывающий «Бостона» ранее согласился со словами Джейсона Кидда, когда главный тренер «Мэверикс» назвал Брауна лучшим игроком «кельтов».

«Те мои слова вырвали из контекста, теперь я слышу, что предпочитаю Джейсону Джейлена. Но это не так. Просто мне нравится отдавать должное одноклубникам, когда они хорошо играют. Оба знают, что я думаю о них как об игроках.

Я бы не стал сравнивать их, потому что речь идет о двух совершенно разных баскетболистах. То, как они играют вместе – это нечто особенное, то, что нельзя ломать... Я не предпочитаю ни одного, ни другого, я предпочитаю обоих, потому что оба они – суперзвезды», – заявил Холидэй.

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6 комментариев
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Ответ Lokomotiv__1992
Самый глупый обмен для Оленей, как можно было Холидея отдать... Прямо сейчас он лучший у Бостона и идёт на Мвп , убрать его и Бостон мог бы легко отлететь от Далласа.
Ты еще 150 раз напиши это под каждой новостью о Джру, понимаю, плюсы сами себя не набьют
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Удока о выборе между женами Тейтума и Брауна: «Предпочитаю обоих»
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Ответ Ross!* Redcross
Мог бы и пошутить про Янниса.
Так себе шутка была бы, прямо скажем
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Ответ Первый глор Кливленда
Так себе шутка была бы, прямо скажем
Ладно, ладно, Сэм Меррилл.
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