Дрю Холидэй о выборе между Тейтумом и Брауном: «Предпочитаю обоих»

Дрю Холидэй прояснил свои слова про Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

Разыгрывающий « » ранее согласился со словами Джейсона Кидда, когда главный тренер «Мэверикс» назвал лучшим игроком «кельтов».

«Те мои слова вырвали из контекста, теперь я слышу, что предпочитаю Джейсону Джейлена. Но это не так. Просто мне нравится отдавать должное одноклубникам, когда они хорошо играют. Оба знают, что я думаю о них как об игроках.

Я бы не стал сравнивать их, потому что речь идет о двух совершенно разных баскетболистах. То, как они играют вместе – это нечто особенное, то, что нельзя ломать... Я не предпочитаю ни одного, ни другого, я предпочитаю обоих, потому что оба они – суперзвезды», – заявил .