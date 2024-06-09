Драган Шакота возвращается в АЕК на должность главного тренера

Теги Олимпиакос АЕК чемпионат Греции Драган Шакота Бриндизи Лига чемпионов Баскетбол

АЕК пригласил Драгана Шакоту на позицию главного тренера.

71-летний сербский специалист будет тренировать греческий клуб в сезоне-2024/25, после чего, по сообщению источника, займет должность спортивного директора.

Шакота в третий раз берет на себя руководство командой. В последний раз специалист тренировал АЕК в 2018 году.

Шакота провел сезон-2023/24 в «Бриндизи» в чемпионате Италии.

АЕК проиграл со счетом 0-2 «Олимпиакосу» в 1/4 чемпионата Греции. Клуб вылетел в 1/16 Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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