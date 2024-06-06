Коди Миллер-Макинтайр может перейти в «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» близка к подписанию Коди Миллера-Макинтайра.

30-летний американский разыгрывающий провел сезон-2023/24 в «Басконии», набирая 9,6 очка, 4,4 подбора и 7,3 передачи в , и помог клубу выйти в плей-офф.

Защитник стал третьим игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл. Баскетболист набрал 11 очков, 11 подборов и рекордные для лиги 20 передач в матче против «Виллербана».

« » попыталась провести переговоры по продлению игрока с увеличением зарплаты, но не смогла повторить предложение сербского клуба. Защитник воспользовался возможностью выкупа контракта для досрочного завершения сотрудничества по текущему соглашению.

« » собирается подписать с игроком двухлетний контракт.