Коди Миллер-Макинтайр может перейти в «Црвену Звезду»

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«Црвена Звезда» близка к подписанию Коди Миллера-Макинтайра.

30-летний американский разыгрывающий провел сезон-2023/24 в «Басконии», набирая 9,6 очка, 4,4 подбора и 7,3 передачи в Евролиге, и помог клубу выйти в плей-офф.

Защитник стал третьим игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл. Баскетболист набрал 11 очков, 11 подборов и рекордные для лиги 20 передач в матче против «Виллербана».

«Баскония» попыталась провести переговоры по продлению игрока с увеличением зарплаты, но не смогла повторить предложение сербского клуба. Защитник воспользовался возможностью выкупа контракта для досрочного завершения сотрудничества по текущему соглашению.

«Црвена Звезда» собирается подписать с игроком двухлетний контракт.

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