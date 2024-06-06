Эл Хорфорд: «Уровень таланта молодых баскетболистов совершенно особенный. Очень впечатляет то, насколько готовыми они приходят в лигу»

Эл Хорфорд ответил на вопрос Джабари Смита после разминки.

«Когда тебя взяли на драфте, мне было 4 года. Как ты воспринимаешь новых молодых игроков в лиге?» – спросил 21-летний форвард « ».

«Уровень таланта молодых баскетболистов совершенно особенный. Мне пришлось учиться, когда я пришел в , чтобы пробиться. Развивать свое понимание и технический арсенал. Очень впечатляет то, насколько готовыми вы приходите. Если бы это было в мое время, ты бы вряд ли умел бросать дальние, делать что-либо с ведения. Меня поражает, насколько далеко продвинулся баскетбол», – рассудил центровой « » .