Игровая майка, в которой Кобе Брайант получил разрыв ахилла в 2013 году, продана за 1,2 млн долларов
Игровая майка Кобе Брайанта продана за 1,2 миллиона долларов.
На аукционе была продана майка «Лейкерс», в которой знаменитый защитник получил разрыв ахилла 12 апреля 2013 года во время матча против «Уорриорз».
На подписанной Брайантом майке имеется нашивка с инициалами «JB» в память об умершем в феврале 2013-го многолетнем владельце «озерников» Джерри Бассе.
Самая дорогая майка Брайанта, которую он носил в сезоне-07/08, когда стал MVP НБА, была ранее продана более чем за 5,8 миллиона долларов.