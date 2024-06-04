Игровая майка, в которой Кобе Брайант получил разрыв ахилла в 2013 году, продана за 1,2 млн долларов

Игровая майка Кобе Брайанта продана за 1,2 миллиона долларов.

На аукционе была продана майка « », в которой знаменитый защитник получил разрыв ахилла 12 апреля 2013 года во время матча против «Уорриорз».

На подписанной майке имеется нашивка с инициалами «JB» в память об умершем в феврале 2013-го многолетнем владельце «озерников» Джерри Бассе.

Самая дорогая майка Брайанта, которую он носил в сезоне-07/08, когда стал MVP , была ранее продана более чем за 5,8 миллиона долларов.