Игровая майка, в которой Кобе Брайант получил разрыв ахилла в 2013 году, продана за 1,2 млн долларов

Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА игровая форма Баскетбол

Игровая майка Кобе Брайанта продана за 1,2 миллиона долларов.

На аукционе была продана майка «Лейкерс», в которой знаменитый защитник получил разрыв ахилла 12 апреля 2013 года во время матча против «Уорриорз».

На подписанной Брайантом майке имеется нашивка с инициалами «JB» в память об умершем в феврале 2013-го многолетнем владельце «озерников» Джерри Бассе.

Самая дорогая майка Брайанта, которую он носил в сезоне-07/08, когда стал MVP НБА, была ранее продана более чем за 5,8 миллиона долларов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а у кого это майка была? странно такие вещи продавать.. они должны быть в музее ЛАЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий