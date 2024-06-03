Алонзо Моурнинг перенес операцию по удалению простаты и вылечился от рака 3-й стадии
Алонзо Моурнинг избежал последствий при лечении рака 3-й стадии.
54-летний член Зала славы баскетбола имени Нейсмита перенес операцию по удалению простаты в марте 2024 года. Распространения рака удалось избежать.
«Меня пугает то, что так много мужчин не подозревают об этом заболевании и чувствуют себя отлично. Единственный способ понять – пройти тесты. В США 3,3 миллиона мужчин с этим заболеванием, и многие даже не задумываются об этом. Я был одним из них.
Если бы я игнорировал свое здоровье и не прошел тесты, рак распространился бы по моему телу. Мужчины не любят ходить по врачам, а это ваш единственный шанс», – рассказал легендарный баскетболист.
Чемпион НБА сезона-2005/06 решил присоединиться к кампании по распространению информации об опасности заболевания.
В этом контексте и фраза «рак будет почти у всех, просто не все до него доживают» уже кажется реальной
Мужчинам после 35-40 действительно стоит регулярно чекапы проходить , по мужской части в частности. Всем здоровья