Алонзо Моурнинг перенес операцию по удалению простаты и вылечился от рака 3-й стадии

Теги Алонзо Моурнинг НБА Баскетбол

Алонзо Моурнинг избежал последствий при лечении рака 3-й стадии.

54-летний член Зала славы баскетбола имени Нейсмита перенес операцию по удалению простаты в марте 2024 года. Распространения рака удалось избежать.

«Меня пугает то, что так много мужчин не подозревают об этом заболевании и чувствуют себя отлично. Единственный способ понять – пройти тесты. В США 3,3 миллиона мужчин с этим заболеванием, и многие даже не задумываются об этом. Я был одним из них.

Если бы я игнорировал свое здоровье и не прошел тесты, рак распространился бы по моему телу. Мужчины не любят ходить по врачам, а это ваш единственный шанс», – рассказал легендарный баскетболист.

Чемпион НБА сезона-2005/06 решил присоединиться к кампании по распространению информации об опасности заболевания.

3 комментария
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Меня вообще поразила статистика, где утверждается, что более 60-ти(!) процентов мужчин (по сути 2 из 3) эта болячка (рак по мужской части) догоняет в старости, раньше или позже. И чем дольше живешь тем больше рисков
В этом контексте и фраза «рак будет почти у всех, просто не все до него доживают» уже кажется реальной

Мужчинам после 35-40 действительно стоит регулярно чекапы проходить , по мужской части в частности. Всем здоровья
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Ого. Здоровья легенде.
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Алонзо тру легенда Майами
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