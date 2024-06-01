Незадрафтованный Алекс Фадж выиграл внутрисезонный турнир с «Лейкерс». Теперь он может получить перстень в случае победы «Далласа»
Алекс Фадж может установить уникальное достижение.
Легкий форвард не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «Лейкерс» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.
Через несколько месяцев после отчисления из «Лейкерс» Фадж заключил двусторонний контракт с «Далласом», который дошел до финала НБА и оспорит титул с «Бостоном».
Алекс может стать первым в истории НБА, кто выиграл внутрисезонный турнир и чемпионский титул в одном сезоне.
За «Мэверикс» 21-летний Фадж провел 2 матча со средними показателями 5,5 очка и 1,5 подбора за встречу.