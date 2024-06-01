Незадрафтованный Алекс Фадж выиграл внутрисезонный турнир с «Лейкерс». Теперь он может получить перстень в случае победы «Далласа»

Алекс Фадж может установить уникальное достижение.

Легкий форвард не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с « » и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.

Через несколько месяцев после отчисления из «Лейкерс» Фадж заключил двусторонний контракт с « », который дошел до финала и оспорит титул с «Бостоном».

Алекс может стать первым в истории НБА, кто выиграл внутрисезонный турнир и чемпионский титул в одном сезоне.

За «Мэверикс» 21-летний Фадж провел 2 матча со средними показателями 5,5 очка и 1,5 подбора за встречу.