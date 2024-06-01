Незадрафтованный Алекс Фадж выиграл внутрисезонный турнир с «Лейкерс». Теперь он может получить перстень в случае победы «Далласа»

Теги Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Алекс Фадж Кубок НБА Баскетбол

Алекс Фадж может установить уникальное достижение.

Легкий форвард не был выбран на драфте-2023, но подписал двусторонний контракт с «Лейкерс» и стал с командой победителем внутрисезонного турнира.

Через несколько месяцев после отчисления из «Лейкерс» Фадж заключил двусторонний контракт с «Далласом», который дошел до финала НБА и оспорит титул с «Бостоном».

Алекс может стать первым в истории НБА, кто выиграл внутрисезонный турнир и чемпионский титул в одном сезоне.

За «Мэверикс» 21-летний Фадж провел 2 матча со средними показателями 5,5 очка и 1,5 подбора за встречу.

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3 комментария
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Волшебство, не иначе ... хотя с такой-то фамилией вполне может быть.
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Отобрал рекорд у Лерекордстмена
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Ох уж эти проделки министра Фанджа
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