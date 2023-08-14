Артем Забелин пропустит несколько месяцев после операции на спине

Свободный агент (35 лет, 215 см) перенес операцию на спине.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», восстановление займет 2-3 месяца.

Забелин был прооперирован в Москве. Проблемы со спиной не позволили опытному центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля.

Чемпион Евролиги, двукратный чемпион лиги ВТБ будет искать новую команду уже по ходу сезона.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?