Артем Забелин пропустит несколько месяцев после операции на спине

Теги травмы Артем Забелин чемпионат Израиля Единая лига ВТБ Баскетбол

Свободный агент Артем Забелин (35 лет, 215 см) перенес операцию на спине. 

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», восстановление займет 2-3 месяца.

Забелин был прооперирован в Москве. Проблемы со спиной не позволили опытному центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля

Чемпион Евролиги, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ будет искать новую команду уже по ходу сезона.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

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