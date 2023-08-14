Артем Забелин пропустит несколько месяцев после операции на спине
Свободный агент Артем Забелин (35 лет, 215 см) перенес операцию на спине.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», восстановление займет 2-3 месяца.
Забелин был прооперирован в Москве. Проблемы со спиной не позволили опытному центровому подписать контракт с одним из клубов высшего дивизиона чемпионата Израиля.
Чемпион Евролиги, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ будет искать новую команду уже по ходу сезона.
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
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