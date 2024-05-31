Пи Джей Вашингтон о себе и Дэниэле Гэффорде: «Со дна на вершину!»

Теги Шарлотт Даллас НБА Вашингтон НБА плей-офф Пи Джей Вашингтон Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Пи Джей Вашингтон провел прямую трансляцию после победы в финале Запада.

В какой-то момент форвард «Далласа» оказался рядом с центровым Дэниэлом Гэффордом. Он навел камеру так, чтобы находиться в кадре вместе с одноклубником.

«Со дна на вершину! Со дна на вершину!» – прокричал Вашингтон

Вашингтон и Гэффорд начинали сезон в аутсайдерах Восточной конференции «Хорнетс» и «Уизардс» соответственно. Обоих обменяли в «Мэверикс» перед февральским дедлайном.

В решающей серии сезона НБА техасский клуб сойдется с «Бостоном».

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5 комментариев
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Взлет за три месяца всего.
Ребята счастливы, конечно.
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Да, эти ребята прям расцвели! Честно говоря Вашингтона уже хоронил до перехода)
Геффорд вообще красава.
Надеюсь Даллас возьмут титул, будет очень круто
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Да они спортс читают походу
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Ответ Tik Tot Don Don
Да, эти ребята прям расцвели! Честно говоря Вашингтона уже хоронил до перехода) Геффорд вообще красава. Надеюсь Даллас возьмут титул, будет очень круто
Как можно было хоронить Вашингтона до обмена?) Он в Шарлотт показывал ещё более яркую игру и лично для меня нет ничего удивительного. Просто сейчас к нему приковано больше внимания, и это увидели все. Плюсом теперь от него никто не требует какой-то стабильности, сверхусилий и т.д. В команде есть Лука и Кайри, Пи Джею достаточно использовать свои шансы и иногда выстреливать, что и происходит.
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