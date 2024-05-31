Пи Джей Вашингтон о себе и Дэниэле Гэффорде: «Со дна на вершину!»
Пи Джей Вашингтон провел прямую трансляцию после победы в финале Запада.
В какой-то момент форвард «Далласа» оказался рядом с центровым Дэниэлом Гэффордом. Он навел камеру так, чтобы находиться в кадре вместе с одноклубником.
«Со дна на вершину! Со дна на вершину!» – прокричал Вашингтон.
Вашингтон и Гэффорд начинали сезон в аутсайдерах Восточной конференции «Хорнетс» и «Уизардс» соответственно. Обоих обменяли в «Мэверикс» перед февральским дедлайном.
В решающей серии сезона НБА техасский клуб сойдется с «Бостоном».
Ребята счастливы, конечно.
Геффорд вообще красава.
Надеюсь Даллас возьмут титул, будет очень круто