Пи Джей Вашингтон о себе и Дэниэле Гэффорде: «Со дна на вершину!»

Пи Джей Вашингтон провел прямую трансляцию после победы в финале Запада.

В какой-то момент форвард « » оказался рядом с центровым . Он навел камеру так, чтобы находиться в кадре вместе с одноклубником.

«Со дна на вершину! Со дна на вершину!» – прокричал .

Вашингтон и Гэффорд начинали сезон в аутсайдерах Восточной конференции «Хорнетс» и «Уизардс» соответственно. Обоих обменяли в «Мэверикс» перед февральским дедлайном.

В решающей серии сезона техасский клуб сойдется с «Бостоном».