Крис Финч: «Хотели создать команду, которая заставит гордиться собой. Есть ощущение, что у нас получается»

Крис Финч подвел итоги после завершения серии с «Далласом» (1-4).

В пятом матче « » уступила со счетом 103:124.

« вышел и сразу показал свои намерения. Он забросил пару эффектных трехочковых, которые помогли им расслабиться и почувствовать ритм. Мы же на чужой половине так и не заиграли. Их физическое давление стало проблемой для нас.

Мы потеряли нити еще в первой четверти, когда не использовали много легких моментов, слишком рано сбились на игру один на один, так и не обретя структуру в атаке. После этого у нас никак не получалось остановить их в защите. Игра была сделана.

Мы разочарованы. Когда я буду вспоминать обо всем во время межсезонья, будет много сожалений по поводу ранней стадии этой серии.

Но это был отличный сезон. Я очень горжусь ребятами. Поддержка города была особенной. Мы всегда говорили о том, что хотим создать команду, которая будет играть правильно и заставит гордиться собой. Есть ощущение, что у нас получается. Теперь нам просто нужно продолжать все это дорабатывать. Летом будем думать как о хорошем, так и о том, что нам нужно улучшить», – заявил главный тренер «Вулвз».