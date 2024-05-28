Айзейя Томас: «Вчера молодой пацан наставил АК-47 на меня и моих приятелей»

Теги происшествия НБА Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Айзейя Томас рассказал, как вчера на него наставили АК-47.

«Я удивляюсь, куда катится эта молодежь! Вчера со мной произошел случай, который действительно изменил мою жизнь. Молодой пацан наставил АК-47 на меня и моих приятелей. Если бы я не был тем, кем я являюсь, и если бы он не узнал меня в моем родном городе, он, вероятно, оборвал бы наши жизни.

Нам нужно помолиться за этих молодых парней! Вчера со мной был Бог. Все могло закончиться очень быстро. Без всякой причины», – написал бывший игрок НБА в соцсети.

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9 комментариев
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Как будто твое поколение и поколение твоих родителей было иным
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" Из всего огромного советского арсенала оружия не было более прибыльной модели, чем автомат Калашникова, он же АК-47. Это самый популярный автомат в мире. Он изящно прост, собран из штампованной стали и фанеры, а весит всего 9 фунтов. Он не ломается, не заклинивается, стреляет и в грязи, и в песке. Советы выбили его на монетах, Мозамбик поместил его на свой флаг. В период войны автомат Калашникова стал для русских главной статьей экспорта. А потом уж идут водка, икра и писатели-самоубийцы. "
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Тут должна была быть шутка про Джа Морэнта, но потом я вспомнил что у него игрушечные пистолетики.
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Наставил на них Андрея Кириленко
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Про какого Томаса разговор? Про того, который в тегах указан?
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Айзея Томас: давно не видел Кириленко так близко
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Ответ djamel
" Из всего огромного советского арсенала оружия не было более прибыльной модели, чем автомат Калашникова, он же АК-47. Это самый популярный автомат в мире. Он изящно прост, собран из штампованной стали и фанеры, а весит всего 9 фунтов. Он не ломается, не заклинивается, стреляет и в грязи, и в песке. Советы выбили его на монетах, Мозамбик поместил его на свой флаг. В период войны автомат Калашникова стал для русских главной статьей экспорта. А потом уж идут водка, икра и писатели-самоубийцы. "
Вот только советское обозначение этого автомата - просто АК. Потом был АКМ, далее АК-74 под патрон 5,45 и т.д.
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Ответ djamel
" Из всего огромного советского арсенала оружия не было более прибыльной модели, чем автомат Калашникова, он же АК-47. Это самый популярный автомат в мире. Он изящно прост, собран из штампованной стали и фанеры, а весит всего 9 фунтов. Он не ломается, не заклинивается, стреляет и в грязи, и в песке. Советы выбили его на монетах, Мозамбик поместил его на свой флаг. В период войны автомат Калашникова стал для русских главной статьей экспорта. А потом уж идут водка, икра и писатели-самоубийцы. "
Плохой фильм)
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Ответ Сергей Орлов
Плохой фильм)
неплохой фильм.
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