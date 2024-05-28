Айзейя Томас: «Вчера молодой пацан наставил АК-47 на меня и моих приятелей»

Айзейя Томас рассказал, как вчера на него наставили АК-47.

«Я удивляюсь, куда катится эта молодежь! Вчера со мной произошел случай, который действительно изменил мою жизнь. Молодой пацан наставил АК-47 на меня и моих приятелей. Если бы я не был тем, кем я являюсь, и если бы он не узнал меня в моем родном городе, он, вероятно, оборвал бы наши жизни.

Нам нужно помолиться за этих молодых парней! Вчера со мной был Бог. Все могло закончиться очень быстро. Без всякой причины», – написал бывший игрок в соцсети.