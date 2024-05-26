Кенни Эткинсон – основной кандидат на пост главного тренера «Кливленда»

Теги Кливленд Голден Стэйт Нью-Йорк НБА Кенни Эткинсон Джонни Брайант Баскетбол

Кенни Эткинсон считается основным кандидатом на пост главного тренера «Кэвс».

Об этом сообщает журналист The Athletic Джейсон Лойд. Эткинсон, бывший главный тренер «Бруклина», последние три года работает в тренерском штабе «Голден Стэйт».

По словам Лойда, еще одним кандидатом на должность в «Кливленде» может стать ассистент главного тренера «Нью-Йорка» Джонни Брайант, который работал в «Юте», когда за команду выступал Донован Митчелл.

Владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт принимает активное участие в процессе отбора кандидатов.

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