Кенни Эткинсон – основной кандидат на пост главного тренера «Кливленда»

Кенни Эткинсон считается основным кандидатом на пост главного тренера «Кэвс».

Об этом сообщает журналист The Athletic Джейсон Лойд. Эткинсон, бывший главный тренер «Бруклина», последние три года работает в тренерском штабе « ».

По словам Лойда, еще одним кандидатом на должность в « » может стать ассистент главного тренера « » Джонни Брайант, который работал в «Юте», когда за команду выступал Донован Митчелл.

Владелец «Кавальерс» Дэн Гилберт принимает активное участие в процессе отбора кандидатов.