Скотти Пиппен об ожиданиях от «Финала четырех» Евролиги: «Я даже не знаю, какие команды там играют, но буду рад посмотреть»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Скотти Пиппен приехал в Берлин на «Финал четырех» Евролиги.

«У меня было свободное время, но я здесь с друзьями из австралийского чемпионата (NBL). Мы здесь, чтобы просмотреть ряд игроков. Они рассказывали мне, как хорош европейский баскетбол, так что я приехал это увидеть.

Верю, что меня привезли на отличное мероприятие. Буду рад оценить матчи.

Я не знаю, какие команды прошли в финал. Не знаю большинство игроков, которых увижу, но буду рад посмотреть и оценить», – рассказал член Зала славы НБА

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2 комментария
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Если выйдут тёлочки и покрутятся на шесте он возражать не будет
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Все мы немного Скотти Пиппен
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