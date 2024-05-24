Скотти Пиппен об ожиданиях от «Финала четырех» Евролиги: «Я даже не знаю, какие команды там играют, но буду рад посмотреть»

Скотти Пиппен приехал в Берлин на «Финал четырех» Евролиги.

«У меня было свободное время, но я здесь с друзьями из австралийского чемпионата (NBL). Мы здесь, чтобы просмотреть ряд игроков. Они рассказывали мне, как хорош европейский баскетбол, так что я приехал это увидеть.

Верю, что меня привезли на отличное мероприятие. Буду рад оценить матчи.

Я не знаю, какие команды прошли в финал. Не знаю большинство игроков, которых увижу, но буду рад посмотреть и оценить», – рассказал член Зала славы .