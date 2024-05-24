Адриатическая лига официально объявила о начале сотрудничества с «Дубаем»

Теги Адриатическая лига Баскетбол

«Дубай» начнет выступление в Адриатической лиге в сезоне-2024/25.

Лига и клуб подписали многолетнее соглашение и официально объявили о начале сотрудничества.

«Присоединение «Дубая» к ABA является особенным спортивным и деловым решением. Оно преследует две цели: увеличение качества лиги и открытие новых рынков, которые помогут сделать ее более финансово успешной и привлекательной», – заявил директор Адриатической лиги Дубравко Кметович.

«Мы счастливы присоединиться к Адриатической лиге, региону, который воспитывает одни из лучших мировых баскетбольных талантов. Будем рады принять матчи в Дубае, на домашней арене. Благодарю руководство лиги за их сотрудничество и вклад в развитие баскетбола в нашем городе», – добавил президент «Дубая» Абдулла Саид Аль Набуда.

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8 комментариев
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конечно если бы это была команда из бейрута или даже каира или дамаска это было бы как-то более логично и гармонично !!!!!!!!!!!!
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Ответ catcher69
конечно если бы это была команда из бейрута или даже каира или дамаска это было бы как-то более логично и гармонично !!!!!!!!!!!!
Там постреливают везде. Опасно.
Интересно будет на их состав взглянуть осенью.
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Ответ catcher69
конечно если бы это была команда из бейрута или даже каира или дамаска это было бы как-то более логично и гармонично !!!!!!!!!!!!
вы имеете ввиду чемпионат Византии? другой логики не вижу
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Ответ умная Илона
вы имеете ввиду чемпионат Византии? другой логики не вижу
я имею в виду популярность баскета в ливане сирии и прочих ближневосточных странах в отличии от стран залива...
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Там постреливают везде. Опасно. Интересно будет на их состав взглянуть осенью.
а где не постреливают, в америце что ли ??? )))))
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Ответ умная Илона
вы имеете ввиду чемпионат Византии? другой логики не вижу
вам на заметку византии уже не существует около 800 лет
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Ответ catcher69
я имею в виду популярность баскета в ливане сирии и прочих ближневосточных странах в отличии от стран залива...
понятно. но в наше время это вопрос не популярности, а бизнеса, да и популярность - дело наживное
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Ответ умная Илона
понятно. но в наше время это вопрос не популярности, а бизнеса, да и популярность - дело наживное
такой баскетбол нам не нужен !!!!!!!!!!!!
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