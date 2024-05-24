Адриатическая лига официально объявила о начале сотрудничества с «Дубаем»

«Дубай» начнет выступление в Адриатической лиге в сезоне-2024/25.

Лига и клуб подписали многолетнее соглашение и официально объявили о начале сотрудничества.

«Присоединение «Дубая» к ABA является особенным спортивным и деловым решением. Оно преследует две цели: увеличение качества лиги и открытие новых рынков, которые помогут сделать ее более финансово успешной и привлекательной», – заявил директор лиги Дубравко Кметович.

«Мы счастливы присоединиться к Адриатической лиге, региону, который воспитывает одни из лучших мировых баскетбольных талантов. Будем рады принять матчи в Дубае, на домашней арене. Благодарю руководство лиги за их сотрудничество и вклад в развитие баскетбола в нашем городе», – добавил президент «Дубая» Абдулла Саид Аль Набуда.