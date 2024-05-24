Агенты напоминают игрокам о травматичности Эмбиида, если те рассматривают вариант с «Сиксерс» (Джейк Фишер)

Теги Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» нацелена на подписание суперзвезды в межсезонье-2024.

Как рассказал инсайдер Джейк Фишер из Yahoo Sports, среди агентов НБА становится все более актуальным предупреждать игроков об издержках сотрудничества с лидером «76-х» Джоэлом Эмбиидом из-за его истории травм в плей-офф.

«Я слышал от нескольких агентов, что если их клиент хочет перейти в «Сиксерс», они следующим образом консультируют этого парня; «Ты уверен, что хочешь объединить усилия с Джоэлом Эмбиидом, который ни разу не был здоров во время плей-офф?» – рассказал Фишер в подкасте No Cap Room.

В нынешнем сезоне Эмбиид получил травму мениска, перенес операцию и вернулся незадолго до старта плей-офф.

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2 комментария
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В этом сезоне Фила с Эмбидом имела результат 31-8. Очень солидно. Без него 16-27
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А Пол Джордж всегда здоров))
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