Агенты напоминают игрокам о травматичности Эмбиида, если те рассматривают вариант с «Сиксерс» (Джейк Фишер)

«Филадельфия» нацелена на подписание суперзвезды в межсезонье-2024.

Как рассказал инсайдер Джейк Фишер из Yahoo Sports, среди агентов становится все более актуальным предупреждать игроков об издержках сотрудничества с лидером «76-х» из-за его истории травм в плей-офф.

«Я слышал от нескольких агентов, что если их клиент хочет перейти в «Сиксерс», они следующим образом консультируют этого парня; «Ты уверен, что хочешь объединить усилия с Джоэлом Эмбиидом, который ни разу не был здоров во время плей-офф?» – рассказал Фишер в подкасте No Cap Room.

В нынешнем сезоне Эмбиид получил травму мениска, перенес операцию и вернулся незадолго до старта плей-офф.