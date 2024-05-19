«Сан-Антонио» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду

Теги возможные переходы Кливленд Сан-Антонио НБА Дариус Гарлэнд Баскетбол

«Сперс» рассматривают возможность приобретения у «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда.

По информации NBA Analysis Network, «Сан-Антонио» внимательно изучил разыгрывающего «Кливленда» как возможного кандидата на обмен.

«Сперс» ищут талантливого разыгрывающего защитника в пару к Виктору Вембаньяме. Считается, что некоторые руководители «Сан-Антонио» проявляют больше интереса к Гарлэнду, чем к Трэю Янгу», – пишет эксперт Грант Афсет.

Согласно сообщениям инсайдеров, агент Гарлэнда Рич Пол будет обсуждать с «Кавальерс» обмен своего клиента, если Донован Митчелл этим летом подпишет продление контракта с клубом.

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10 комментариев
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Ага, конечно. Как я уже писал, Гэрланд это не баскетболист, а скорее уличный гангста. Трэй по всем параметрам лучше и как мне кажется у него есть голова на плечах чтобы в паре с Витей создать убойную связку
+9
-2
+7
Ответ dikij jonny
Отличный вариант для Шпор и Гарлэнда. Шпоры получат молодого качественного распосовщика под Вембу А Гарлэнд - возможность реанимировать свою карьеру под руководством Поповича
Качественного?)
+4
-1
+3
Выбрать Дариуса а не Янга. Довольно специфические вкусы как по мне
+3
-1
+2
только одна мысль приходит:
https://y.yarn.co/6eee0738-cced-44cd-a99a-b9280eb2332c_text.gif
+1
0
+1
А вот это уже интересно, келдон плюс пик, мне кажется Попович способен реанимировать его карьеру, очевидно, что с митчеллом ему тесновато
+2
-2
0
Отличный вариант для Шпор и Гарлэнда.
Шпоры получат молодого качественного распосовщика под Вембу
А Гарлэнд - возможность реанимировать свою карьеру под руководством Поповича
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Шпоры могли бы посмотреть в сторону Гидди, да, плэй офф не задалось, но заигрывать Витю вполне сможет
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Только не это
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Ответ Heyarager
Качественного?)
Конечно, качественного.
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