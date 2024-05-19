«Сан-Антонио» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду

«Сперс» рассматривают возможность приобретения у «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда.

По информации NBA Analysis Network, «Сан-Антонио» внимательно изучил разыгрывающего « » как возможного кандидата на обмен.

«Сперс» ищут талантливого разыгрывающего защитника в пару к Виктору Вембаньяме. Считается, что некоторые руководители « » проявляют больше интереса к Гарлэнду, чем к Трэю Янгу», – пишет эксперт Грант Афсет.

Согласно сообщениям инсайдеров, агент Гарлэнда Рич Пол будет обсуждать с «Кавальерс» обмен своего клиента, если Донован Митчелл этим летом подпишет продление контракта с клубом.