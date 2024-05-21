Марио Хезоня о своем будущем в «Реале»: «У меня нет ни малейшего понятия»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Флорентино Перес Марио Хезоня Баскетбол

Марио Хезоня высказался о своем неопределенном будущем в «Реале».

«У меня нет ни малейшего понятия.

Флорентино Перес угрожает мне каждый раз, когда видит меня в столовой, и говорит, что я должен остаться. Я на это надеюсь. Мы все работаем над тем, чтобы именно так и было», – сказал форвард «Реала».

В пятницу «Реал» сыграет с «Олимпиакосом» в 1/2 финала Евролиги. Контракт хорвата с мадридским клубом истекает по окончании сезона.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий