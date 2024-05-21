Марио Хезоня о своем будущем в «Реале»: «У меня нет ни малейшего понятия»
Марио Хезоня высказался о своем неопределенном будущем в «Реале».
«У меня нет ни малейшего понятия.
Флорентино Перес угрожает мне каждый раз, когда видит меня в столовой, и говорит, что я должен остаться. Я на это надеюсь. Мы все работаем над тем, чтобы именно так и было», – сказал форвард «Реала».
В пятницу «Реал» сыграет с «Олимпиакосом» в 1/2 финала Евролиги. Контракт хорвата с мадридским клубом истекает по окончании сезона.