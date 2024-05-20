Неманя Недович о финале Адриатической лиги: «Нужно верить в себя, действовать с умом и читать игру. Это был тактический матч, как шахматы»

Неманя Недович помог «Црвене Звезде» вернуть титул чемпиона Адриатической лиги.

32-летний сербский разыгрывающий вернулся в клуб в прошлом сезоне. «Црвена Звезда» уступила « » в финале лиги (2-3) в 2023 году и прервала серию из трех побед в турнире, но сумела снова завоевать трофей в этом сезоне.

«Прекрасное чувство. Я представлял, что будет, если мы победим сегодня, но на самом деле все даже лучше. Много эмоций. Я ждал этого долгое время. Был в клубе, когда сложно было взять первый титул в лиге с « ». Теперь собираюсь отметить победу с командой.

Мы не ожидали победы, но я верил. Перед началом матча я сказал одноклубниками, что нужно верить в себя, действовать с умом и читать игру. Это был тактический матч, как шахматы. Дело было не в том, кто лучше бросает или водит мяч.

Надеюсь остаться здесь. У меня контракт на еще один сезон, в котором хочу показать лучшие результаты», – заявил Недович после матча.

«Црвена Звезда» победила «Партизан» в финальной серии с результатом 3-0.

набирал 13 очков и 4,4 передачи в среднем в матчах лиги в этом сезоне.