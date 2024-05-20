Майкл Портер извинился перед одноклубниками за свою игру в 7-м матче с «Миннесотой»

Майкл Портер извинился перед одноклубниками за свою игру.

« » в воскресенье завершил выступление в сезоне, уступив в седьмом матче серии «Миннесоте» со счетом 90:98, 3-4.

Форвард «Наггетс» набрал 7 очков и 9 подборов при 3 из 12 с игры (10,7 очка, 5,7 подбора, 37,1 с игры по итогам полуфинала Западной конференции).

«Я извинился перед командой после игры. Считаю, что мы проиграли из-за меня.

Если бы я играл так, как способен это делать, «Наггетс» взяли бы эту серию», – сказал .