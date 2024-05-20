Майк Конли: «Кажется, ребята в команде не до конца поняли, что именно только что сделали»

Майк Конли подвел итоги серии с «Денвером».

В решающем седьмом матче серии «Вулвз» одолели «Наггетс» со счетом 98:90, 4-3, уступая «-20» во второй половине.

Клуб из Миннеаполиса во второй раз в истории вышел в финал Западной конференции.

«Мне бы хотелось, чтобы парни осознали происходящее. Кажется, они не до конца поняли, что именно только что сделали. Выход в финал Западной конференции – это такая возможность. Парни реализовали себя. Нельзя принимать все это как должное.

Сейчас надо радоваться и праздновать, но и быть готовыми к продолжению. Теперь нас ждет другая команда. Каждый хочет помешать осуществлению наших целей, так что нужно быть готовыми», – сказал 36-летний разыгрывающий «Миннесоты».