Майк Конли: «Кажется, ребята в команде не до конца поняли, что именно только что сделали»

Теги Денвер Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Баскетбол

Майк Конли подвел итоги серии с «Денвером».

В решающем седьмом матче серии «Вулвз» одолели «Наггетс» со счетом 98:90, 4-3, уступая «-20» во второй половине.

Клуб из Миннеаполиса во второй раз в истории вышел в финал Западной конференции.

«Мне бы хотелось, чтобы парни осознали происходящее. Кажется, они не до конца поняли, что именно только что сделали. Выход в финал Западной конференции – это такая возможность. Парни реализовали себя. Нельзя принимать все это как должное.

Сейчас надо радоваться и праздновать, но и быть готовыми к продолжению. Теперь нас ждет другая команда. Каждый хочет помешать осуществлению наших целей, так что нужно быть готовыми», – сказал 36-летний разыгрывающий «Миннесоты».

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5 комментариев
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Конли батя, конечно.
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Самое главное- сильно не праздновать
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Волки поверили в себя и теперь способны обыграть любую команду!!!
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на бумаге по игре Миннесота явный фаворит в паре с Далласом, но как показали их игры с Денвером - расклады идут лесом, когда начинается игра.
Надеюсь лишь на то, что волки и бродяги покажут игры не хуже их предыдущих противостояний с Денвером и ОКСом
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Конли на опыте конечно...
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