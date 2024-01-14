«Мы в творческом поиске». Сергей Панов объяснил, почему Зоран Лукич не руководил «НН» в матче с «Самарой»
Сергей Панов объяснил, почему в игре с «Самарой» командой руководил Сергей Козин.
«Мы в творческом поиске. Готовимся к Кубку России», — цитирует Панова «Спорт-Экспресс».
Ассистент главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин руководил командой в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (73:79). При этом главный тренер Зоран Лукич также находился на скамейке.
Ранее Козин также руководил «НН» в победных матчах 1/8 финала Кубка России.
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