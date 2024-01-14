«Мы в творческом поиске». Сергей Панов объяснил, почему Зоран Лукич не руководил «НН» в матче с «Самарой»

Теги Кубок России Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Сергей Панов объяснил, почему в игре с «Самарой» командой руководил Сергей Козин.

«Мы в творческом поиске. Готовимся к Кубку России», — цитирует Панова «Спорт-Экспресс».

Ассистент главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин руководил командой в сегодняшнем матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (73:79). При этом главный тренер Зоран Лукич также находился на скамейке.

Ранее Козин также руководил «НН» в победных матчах 1/8 финала Кубка России.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что бы это значило!? То есть можно дать попробовать поруководить командой помощнику, а если получится лучше чем у главного, уволить последнего?! ))
Темнит Серёжа что-то 🤔
0
0
0
Ответ LightWithin
Что бы это значило!? То есть можно дать попробовать поруководить командой помощнику, а если получится лучше чем у главного, уволить последнего?! )) Темнит Серёжа что-то 🤔
Цитата Лукича: Мы проиграли 85 процентов игры в контакте и, наверно, нам нужно заниматься каким-то другим видом спорта.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий