Разыгрывающий «Валенсии» Кевин Пангос выбыл до конца сезона из-за травмы бедра

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Мурсия Андорра Кевин Пангос Баскетбол

Кевин Пангос закончил выступление в сезоне-2023/24.

31-летний канадский разыгрывающий «Валенсии» провел неудачный сезон, набирая 1,9 очка и 2,3 передачи за испанский клуб в Евролиге.

Его показатели в национальном чемпионате – 3,9 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи.

Пангос получил разрыв мышцы задней поверхности бедра в матче с «Андоррой». Разыгрывающий не успеет восстановиться до конца сезона.

«Валенсия» сыграет с «Мурсией» в 1/4 плей-офф чемпионата Испании.

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