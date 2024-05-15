Актер Карлис Арнольдс Авотс сыграет Ульяну Семенову в фильме о легендарной баскетболистке

Теги Ульяна Семенова кино Баскетбол

Начались съемки фильма о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой.

Роль двукратной олимпийской чемпионки исполнит 27-летний актер театра «Дайлес» Карлис Арнольдс Авотс, получивший в этом году награду как лучший актер года. 

«Во время учебы возникла ситуация, когда мне нужно было найти, кого я мог бы сыграть в спектакле «Преступление и наказание» Достоевского, в котором главные роли уже были распределены. Когда мама услышала, как я вслух рассуждаю о том, что мог бы сыграть роль старухи-процентщицы, она прокомментировала: «Тогда ты будешь такой же высокой процентщицей, как Ульяна Семенова». В ту же секунду я забыл о Достоевском и о роли и понял, что могут быть причастным к чему-то гораздо большему.

Я хочу рассказать, как она, приехав из глубинки, стала баскетболисткой. Эта история будет об Уле до баскетбола, и краеугольная линия повествования – это любовь, которую мы все хотим получить. Только решив для себя, что мы достойны любви, мы можем ее получить. Мне кажется, Уле это удалось», – рассказал Авотс.

Режиссером фильма является Виестурс Кайриш. Первый этап съемок проходил в родном городе Семеновой Даугавпилсе, работа над фильмом продолжится осенью.

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3 комментария
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Ответ Mario Balohulli
Интересно отметить, что рост актёра 155 см.
специально полез посмотреть - его рост 197, не надо набрасывать)))
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Ответ Kira_B
специально полез посмотреть - его рост 197, не надо набрасывать)))
И всё равно маловат для Ули:)
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